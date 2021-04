Finauto.eu, un sito innovativo per l'acquisto dell'auto con la cessione del quinto e non solo

09 aprile 2021 a

(Milano, 9 aprile 2021) - Tutti i vantaggi della cessione del quinto per dipendenti e pensionati

Milano, 9 aprile 2021 - In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, accedere al credito non è semplice e molto spesso si è costretti a rinunciare a determinati beni che vorremmo acquistare. Per comprare l'auto che si desidera, ad esempio, si può ricorrere a un prestito finalizzato auto o, in alternativa, alla Cessione del Quinto Auto. Ottenere un finanziamento con la Cessione del Quinto Auto è semplice e conveniente, anche se il richiedente è un cattivo pagatore o un protestato.

Tramite la suddetta piattaforma i clienti hanno la possibilità di confrontare più offerte di Cessione del Quinto, proposte da diverse banche e finanziarie, per l'acquisto di un'auto nuova, usata o km 0. La Cessione del Quinto può essere richiesta ed ottenuta on line, sia in autonomia che in concessionaria. Inoltre, grazie ai progressi tecnologici è oggi possibile identificare il cliente a distanza e far sì che possa apporre la sua firma in formato digitale sul contratto di prestito. L'esito della fattibilità avviene in sole 24 ore. Inoltre è anche possibile chiedere un anticipo da utilizzare come acconto per l'auto, sia essa nuova o usata. Alcune banche consentono di erogare l'importo del prestito direttamente al concessionario.

Lo scopo della piattaforma è di proporsi come punto di incontro tra chi ha bisogno di un finanziamento, chi lo eroga, i concessionari e le assicurazioni.

Nello specifico per i venditori lo scopo della piattaforma è quello di agevolarli, siano essi concessionari o privati. Per i concessionari, in modo facile e intuitivo, è possibile pubblicare gratuitamente annunci auto così da ampliare i potenziali acquirenti. Difatti Finauto.eu fornisce loro lead di clienti altamente profilati. Inoltre sulla piattaforma ogni concessionario ha uno spazio dedicato dove gli utenti possono visualizzare tutte le auto in vendita o accedere direttamente al sito del concessionario.

Per i privati è altrettanto gratuito pubblicare annunci di auto, usufruendo di una consulenza finanziaria costante e gratuita per tutta la durata della compravendita dell'auto, tutelando sia chi compra che chi vende.

Finauto.eu consente di acquistare l'assicurazione CVT e Kasko per quei clienti che intendono assicurare la loro auto per esigenze aggiuntive oltre l'obbligatoria RC Auto.

Finauto.eu in breve tempo ha raggiunto già importanti obbiettivi:

- oltre 600 concessionari registrati;

- ha stipulato una convenzione con Aliante Money che permette di comparare le offerte delle seguenti banche: IBL Banca, ADV Finance, Banca Progetto, IBL Family, Dynamica Retail;

- ha stipulato una convenzione con Iside Broker Insurance che permette di accedere alle offerte di Zurich assicurazioni.

Lo scopo è di agevolare tutti gli stakeholder del settore financial automotive in maniera che possano raggiungere il proprio scopo, sia esso l'acquisto, la vendita o altri interessi in gioco. Per farlo c'è un impegno costante per semplificare i processi digitali e per implementare le attività di marketing.

Per Finauto.eu, però, la missione più importante è quella di facilitare i clienti nell'accesso al credito con la Cessione del Quinto Auto, permettendo loro di risparmiare. Questa forma di finanziamento è molto utile perché possono accedervi anche protestati o cattivi pagatori, quindi i concessionari hanno più possibilità di vendere le auto a rate. Inoltre la Cessione del Quinto Auto può essere ottenuta anche per acquistare auto immatricolate da oltre 7 anni. La Cessione del Quinto Auto è un finanziamento a firma singola ed è possibile ottenere fino a 75.000€ finanziando, così, il 100% del costo dell'auto. Le rate, infine, possono essere dilazionate fino a 120 mesi e nonostante questo TAN e TAEG sono sempre molto convenienti rispetto ad altre tipologie di prestito.

Importo richiesto 30.660 €. TAN TAEG

312 €. PER 120 MESI 3,69% 4,19%

Fonte: Comparatore Finauto.eu

