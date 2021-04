Covid: Salvini, 'non polemiche con Speranza, fiducia in Draghi e negli italiani'

09 aprile 2021 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Non mi interessa la polemica personale" con il ministro della Salute, Roberto Speranza, "ho un altro approccio, le mie valutazioni le tengo per me", ma "io ho fiducia in Draghi e soprattutto ho fiducia negli italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Dal ministro della Salute -ha aggiunto- mi aspetto lo stesso rigore che ha applicato alle chiusure, quando i dati lo permettono, alle riaperture. Non c'è una scienza che vale quando chiudi e non vale più quando apri, a meno che qualcuno veda solo rosso, però solo rosso lo vedono i tori".