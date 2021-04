Covid: questore Milano, ‘in manifestazioni sostanziale compostezza cittadini'

09 aprile 2021 a

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Nell'anno della pandemia, e in particolare durante le manifestazioni di protesta, si è registrata a Milano “una sostanziale compostezza dei cittadini”, e le 509 denunce registrate dal consuntivo della polizia milanese per il 2020 (+80%) sono state “la punta di un piccolo iceberg” dove “tutto è avvenuto in forme che non hanno comportato criticità nell'ordine pubblico”. E' quanto evidenzia il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, incontrando la stampa per i dati sui reati del 2020, in calo del 32% rispetto al 2019.

"Anche nelle manifestazioni e nelle proteste più recenti, l'intenzione dei cittadini è sempre quella di rappresentare il disagio più che di creare conflittualità", ha evidenziato. Quanto ai servizi dedicati al rispetto delle norme anti-Covid, “abbiamo ottemperato a questo ruolo di controllo - sottolinea ancora il questore - cercando di farlo con umano rigore, per non configgere su una cittadinanza che ha già sofferto molto. Il mio è anche un auspicio, pensare che siamo riusciti a fare la nostra attività con il rigore necessario ma anche con dovuta vicinanza, compostezza e comprensione".