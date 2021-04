Covid: Oms, 'vaccini luce in fondo a tunnel ma da soli non mettono fine a pandemia'

09 aprile 2021 a

Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Continuiamo a fare appello a tutte le persone: per favore, state attenti. I vaccini ci stanno mostrando la luce in fondo al tunnel, ma non ci siamo ancora arrivati". Le iniezioni scudo sono "uno dei tanti strumenti che abbiamo per prevenire le infezioni e salvare vite umane". Ma serve "un approccio globale", che è "l'approccio giusto". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto aggiornamento sulla situazione di Covid-19.

"Dobbiamo tutti continuare a proteggere noi stessi e coloro che ci circondano facendo le scelte giuste. Abbiamo tutti la responsabilità, come individui e leader, di porre fine alla pandemia". Un messaggio ricalcato anche dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove: "I vaccini sono uno strumento straordinariamente potente, ma non porranno fine alla pandemia. Quello che porrà fine alla pandemia è un approccio omnicomprensivo, in cui tutti fanno la loro parte e sono supportati nel poter fare la propria parte".

"La traiettoria di questa pandemia nel mondo sta andando nella direzione sbagliata - ha proseguito la responsabile anti Covid dell'Oms - Abbiamo avuto 6 settimane di seguito con aumenti dei casi e dei morti e ora abbiamo strumenti che possono prevenire le infezioni e possono salvare vite. Ma si tratta di fare tutto quel che possiamo. Vaccini sicuri ed efficaci si stanno diffondendo in tutto il mondo e mentre aspettiamo che la produzione aumenti e che si mettano in atto i passi necessari per aumentare questa produzione, nel frattempo dobbiamo continuare a fare tutto il possibile. Smettiamola di dire che è solo il vaccino", che ci farà uscire dall'incubo Covid. "Ci sono molte cose che tutti noi possiamo fare in questo momento".