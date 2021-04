Covid: Meloni, 'su vaccini più grande fallimento Ue dalla sua nascita'

09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Sui vaccini stiamo subendo le conseguenze del più grande fallimento dell'Unione europea dalla sua nascita". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, aprendo il convegno organizzato dal partito, 'Riapri Italia La sfida è oggi!'.

"Abbiamo sostenuto anche noi il piano di acquisti comune della Commissione europea -ha aggiunto- ma la situazione è drammaticamente sotto gli occhi di tutti: ritardi nelle autorizzazioni, contratti scritti male e che non si riesce a far rispettare, commissari che si rimpallano le responsabilità l'uno sull'altro".

"E alle responsabilità europee si aggiungono quelle, altrettanto gravi, del Governo italiano. La rimozione di Arcuri è il minimo che il Governo Draghi potesse fare, ma noi continuiamo a pagare lo scotto di aver perso mesi preziosi. Siamo stati favorevoli alla produzione di vaccini in Italia, un tema che altre nazioni si sono poste fin da subito, all'indomani dello scoppio della pandemia e che noi invece abbiamo ignorato, nonostante l'Italia in campo farmaceutico rappresenti da sempre un'eccellenza assoluta. Probabilmente, se ci fossimo mossi per tempo, saremmo già in grado di produrre vaccini anche qui".