Covid, medici: "Fase delicatissima, siamo ad apice terza ondata"

09 aprile 2021

(Adnkronos) - "Serve molta attenzione, siamo in una fase delicatissima. Siamo arrivati all'apice della terza ondata pandemica e finalmente la curva sembra scendere. Proprio per questo non bisogna abbassare la guardia. Per non tornare indietro". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo).

"La scuola è comunque un veicolo di infezione. Se aumentiamo il numero di vaccinati, potremmo ripensare a una riapertura con maggiore tranquillità. Altrimenti bisogna essere molto prudenti, molto attenti. E soprattutto utilizzare i tamponi per monitorare l'andamento dell'epidemia all'interno delle comunità", ha spiegato Anelli aggiungendo: "E' importante che i ragazzi tornino in presenza e riprendano la loro attività sociale. Ma sul piano epidemiologico non bisogna abbassare la guardia. Serve seguire le misure di contenimento e avviare una sorveglianza stretta, con i tamponi rapidi perché la variante inglese, che sta dilagando nel nostro Paese, si diffonde molto facilmente", avverte Anelli.