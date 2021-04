Covid, Locatelli: "Rt migliora ancora, da metà marzo -40% nuovi contagi"

09 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'indice di contagio Rt è "in ulteriore miglioramento" in Italia. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "Il dato preciso lo avremo nelle prossime ore. E' indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti, rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24.