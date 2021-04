Covid: D'Alema, 'grave disagio anche tra partite Iva, bisogna farsene carico'

09 aprile 2021 a

Roma, 9 par. (Adnkronos) - "Il Covid ha messo in luce che c'è un varco tra il lavoro stabile e il lavoro precario, il lavoro nero che ha pagato un prezzo immenso e nella fascia più alta il popolo delle partite Iva. Possono piacere o meno le loro forme di lotta, ma in quel mondo c'è un disagio vero, gravissimo di cui non si può non farsi carico. Questa situazione va governato nel senso di diminuire disuguaglianze". Così Massimo D'Alema alla presentazione del numero di ItalianiEuropei dedicato a 'Il lavoro post-Covid' con Maurizio Landini.