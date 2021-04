Bce: Lagarde, 'difficile confrontare interventi stimoli Europa e Usa'**

09 aprile 2021 a

a

a

Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - "E' difficile confrontare le misure di stimolo varate dall'Europa e dagli Usa: noi abbiamo stabilizzatori automatici e anche programmi nazionali. E poi sono programmi elaborati in modi diversi: in Europa pensiamo alla digitalizzazone e alla transizione verde, mentre il primo pacchetto votato negli Usa è orientato alla domanda". Lo sottolinea la presidente della BCe Christine Lagarde in un'intervista a Cnbc, spiegando come nonostante le apparenze l'entità degli interventi fra le due sponde dell'Atlantico non sono molto diverse: "Se si mettono insieme il Recovery Plan e i piani multilaterali dell'Ue penso che arriviamo a 2.200 miliardi di dollari" ha ricordato, contro i 1900 miliardi del primo pacchetto sostenuto dall'Amministrazione Biden. Ma proprio sul Recovery, la Lagarde è tornata a invitare "ad accelerare sulla ratifica: i paesi hanno poche settimane per far si' che le prime risorse arrivino nella seconda metà del 2021".