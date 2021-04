Vivid, arriva in Italia piattaforma banking e investimenti che insegna a far crescere risparmi

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Vivid, start up che unisce banking e investimenti in un'unica app, sbarca oggi in Italia. La fintech nata a Berlino punta a convincere gli italiani dell'importanza di far crescere i propri risparmi, offrendo loro un modo sicuro e senza rischi di approcciarsi per la prima volta agli investimenti. Secondo le ultime stime dell'Abi, oltre 1.746 miliardi di euro sono oggi depositati nei conti correnti dei risparmiatori italiani: una cifra molto elevata, segno della storica propensione al risparmio del nostro paese, ma anche della scarsa dimestichezza con gli investimenti che porta molti cittadini a tenere fermi i soldi sul proprio conto. Un fenomeno accentuato dalla pandemia, con il clima di incertezza che ha spinto molti ad accumulare liquidità. Attraverso un innovativo meccanismo di cashback, che lega i rimborsi ottenuti all'andamento dei titoli delle principali aziende al mondo, Vivid permette di approfittare dei movimenti al rialzo del mercato senza alcun rischio di perdere la cifra investita. Il tutto all'interno un'app che offre una gamma completa di servizi per gestire, monitorare e analizzare le proprie spese e risparmi.

Come funziona Vivid Money? Innanzitutto, iscrivendosi si ottiene gratuitamente un conto bancario tedesco (tutelato fino a 100mila euro dal sistema tedesco di garanzia dei depositi grazie alla partnership con Solarisbank) e una carta di debito Visa in metallo. La carta – disponibile anche in forma virtuale - non riporta al suo esterno alcun dato e può essere bloccata e sbloccata con un solo click; l'integrazione con Google Pay e le altre principali piattaforme di pagamento è nei piani di Vivid per il prossimo futuro. L'iscrizione è gratuita con il conto Standard, mentre per 9,90 euro al mese è possibile attivare il conto Prime, con cui si hanno una serie di vantaggi in più quali un cashback maggiore e limiti più alti per il ritiro di contanti. I benefici dell'account Prime sono comunque offerti in regalo a tutti i nuovi clienti per i primi tre mesi.

Gli utenti hanno poi la possibilità di creare dei conti secondari - le “Pocket” - ognuna con un proprio Iban, che si può scegliere di condividere con altri utenti per semplificare la gestione tra più persone di spese, affitti e bollette. Nelle Pocket è possibile aggiungere anche valute diverse dall'euro (oltre 100 quelle disponibili) e creare così dei veri e propri conti multi valuta, con il vantaggio di non incorrere in alcuna commissione per il cambio. Con un semplice drag-and-drop (il trascinamento del dito sullo schermo) si svolgono istantaneamente una moltitudine di operazioni, dal trasferire denaro tra i vari conti all' assegnare le proprie carte Vivid a una specifica Pocket, ma anche inviare o richiedere denaro a un altro utente. Gli smart analytics forniti dall'app consentono infine di monitorare le proprie spese quotidiane e i pagamenti ricorrenti, tracciando tutti gli abbonamenti attivi a servizi come YouTube o Netflix.

Una caratteristica chiave di Vivid Money, come detto, sono i molteplici programmi di cashback attivi: dal “Champion”, un rimborso del 10% per l'utente che in un periodo di due settimane spende di più con la propria carta Vivid in un certo bar o ristorante , alle “Super Offerte” con i più importanti brand italiani e stranieri, che si attivano quando si invita con successo un amico ad entrare in Vivid. Ed è solo l'inizio: la peculiarità di Vivid è infatti che il cashback accumulato viene automaticamente depositato in una Pocket specifica, collegata all'andamento dei titoli azionari di alcune delle maggiori aziende al mondo. Scelte le proprie aziende preferite, l'utente potrà quindi veder crescere i propri risparmi insieme alla performance dei titoli. E se questi scendono? Nessun problema: la propria Pocket tornerà a consistere soltanto delle somme ottenute col cashback, senza possibilità di perdere la cifra accumulata.

“L'idea è di incentivare le persone ad investire, cominciando da piccole somme e senza rischi,” spiega Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid Money, “Oggi tenendo i soldi in banca si hanno tassi di interesse nulli o addirittura negativi, il che vuol dire perdere denaro. Vogliamo che le persone tornino ad avere il controllo della propria situazione finanziaria: trasformando le spese in investimenti, educhiamo i nostri utenti a far crescere i loro risparmi.”

Ma l'investimento senza rischi tramite il cashback è solo un primo passo. Infatti, in aggiunta ai servizi già descritti, Vivid Money renderà disponibile a breve anche in Italia Vivid Invest, la sezione dedicata agli investimenti. I clienti di Vivid potranno così acquistare, con pochi click e nella maggior parte dei casi senza commissioni, oltre 1.000 titoli azionari quotati sui listini americani ed europei. L'apertura di una Vivid Investment Pocket richiederà solo da 1 a 5 minuti, con la possibilità di investire da subito a partire da appena 0,01€.

Le possibilità di investimento offerte da Vivid non finiscono qui: insieme a Vivid Invest sono pronte ad essere lanciate anche le Cripto Pocket, con cui si potrà investire anche nelle 10 principali criptovalute sul mercato, da Bitcoin ad Ethereum, sempre a partire da 0,01€. L'investimento avviene attraverso strumenti finanziari chiamati Fractional Coins, che semplificano la vita dell'utente poiché non richiedono l'apertura di un wallet o l'emissione di credenziali crittografiche. All'apertura di una Cripto Pocket, agli utenti sarà chiesto di rispondere a un test di 2-3 minuti destinato a valutare il loro livello di conoscenza ed esperienza di investimento. Direttamente dall'applicazione si potrà monitorare in tempo reale quanto è cambiato il prezzo corrente rispetto al prezzo di acquisto, visualizzare i profitti ottenuti, e decidere così le prossime mosse di investimento.

Centrale nelle intenzioni di Vivid Money è l'aspetto formativo, soprattutto in una nazione come l'Italia che nella classifica Ocse 2020 sull'alfabetizzazione finanziaria risulta 25esima su 26 paesi. Per questo Vivid Money, oltre a fornire ai propri clienti assistenza personalizzata in lingua italiana 24 ore su 24, 7 giorni su 7, punta a includere tra i propri servizi anche una quantità crescente di materiale educativo sui principali temi del mondo del risparmio e degli investimenti.

“Milioni di persone,” commenta Artem Yamanov, cofondatore di Vivid Money, “non riescono a trovare una soluzione semplice ed efficiente per risparmiare e investire il proprio denaro: le banche tradizionali faticano a stare al passo con i tempi, mentre molte fintech sono specializzate su un aspetti specifici, ma non garantiscono alcuni servizi importanti. Con Vivid Money permettiamo ai nostri clienti di organizzare la loro vita finanziaria - dalle spese agli investimenti - in modo facile e trasparente attraverso un'unica app, fatta su misura per le loro esigenze.”

Fondata a Berlino nel 2019 da Artem Yamanov e Alexander Emeshev – entrambi con una lunga esperienza in Tinkoff Bank, una delle più grandi fintech al mondo - Vivid Money è cresciuta molto rapidamente: in soli 8 mesi ha superato i 100mila clienti, e oggi conta oltre 200 dipendenti di 25 nazionalità diverse. L'Italia è il quarto paese in cui approda, dopo essere già sbarcata con successo in Germania, Francia e Spagna. Vivid Money offre servizi finanziari conformi alle normative europee tramite Solarisbank, che fornisce una piattaforma Banking-as-a-Service completamente autorizzata, e collabora con Visa come partner tecnologico esclusivo per l'Europa per i pagamenti. Per i servizi di investimento in azioni e criptovalute, Vivid Invest GmbH agisce come agente collegato di CM-Equity AG. Vivid Invest GmbH offre il servizio di intermediazione delle transazioni di strumenti finanziari per conto e sotto la responsabilità di CM-Equity AG.