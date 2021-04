Usa: Biden, 'violenza armi è un'epidemia ed un imbarazzo internazionale'

08 aprile 2021 a

Washington, 8 apr. (Adnkronos) - "La violenza delle armi è un'epidemia ed un imbarazzo internazionale, questa epidemia deve fermarsi". Lo ha detto Joe Biden nel discorso oggi alla Casa con cui ha annunciato le misure esecutive che intende varare come "primi passi" per il controllo sulle armi. "E' arrivato il momento di dire basta" ha aggiunto, contestando come "un falso argomento" quello, sostenuto da molti repubblicani, che queste azioni "interferiscano con il secondo emendamento" della Costituzione che protegge il diritto di possedere armi.