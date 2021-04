08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Giornata di lavoro per mettere insieme le diverse idee del Pd sul Pnrr con la segreteria e i senatori Pd, i deputati Pd e gli europarlamentari Pd. Grazie a Antonio Nicita e Antonio Misiani per il prezioso lavoro di coordinamento sul piano italiano per #NextGenerationEU". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.