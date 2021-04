Kaspersky presenta un corso online sul reverse engineering dei malware mirati

08 aprile 2021 a

a

a

(Milano 8 aprile 2021) - Milano, 8 aprile 2021

Kaspersky presenta un corso di formazione online orientato al reverse engineering ampliando così il suo portfolio di training online per i professionisti della cybersecurity. Rivolto a coloro che hanno già una conoscenza di base nel campo della malware analysis, il programma di auto-apprendimento consentirà a individui singoli e team di padroneggiare competenze di reverse engineering applicate comodamente da casa sfruttando le best practice del Kaspersky Global Research&Analysis Team.

Secondo quanto emerso da un

Le restrizioni imposte dalla pandemia durante tutto lo scorso anno hanno favorito la

Il corso permette ai partecipanti di trasformare le conoscenze pregresse sull'analisi dei malware in esperienza pratica. L'apprendimento pratico avviene attraverso l'uso di best practice realizzate da Denis Legezo e Ivan Kwiatkowski, ricercatori senior di sicurezza all'interno del Global Research and Analysis Team di Kaspersky. Il Global Research Analysis Team (GReAT) è un gruppo composto da ricercatori di malware e threat hunter e riconosciuto a livello internazionale che si occupa di difesa e risposta alle minacce sofisticate.

Il corso si articola in più di 50 video tutorial basati su 10 casi APT recenti e reali che sono stati analizzati personalmente dai formatori, tra cui

Durante le 100 ore di laboratorio virtuale dedicato, i partecipanti potranno migliorare le proprie competenze analizzando questi casi in modo approfondito ed efficiente utilizzando una serie di strumenti, come IDA Pro, Hex-Rays Decompiler, Hiew, 010Editor e molti altri. Gli obiettivi della formazione includono anche la capacità di eseguire l'analisi di campioni scritti in numerosi linguaggi di programmazione o di scripting; di gestire contenuti offuscati o crittografati nel software dannoso; e di garantire una maggiore familiarità con i processi di assemblaggio.

I materiali del corso saranno disponibili per un periodo di sei mesi in modo da consentire agli studenti di apprendere secondo il proprio ritmo. Il programma di formazione aziendale è rivolto sia ai singoli professionisti che a unità di cybersecurity più ampie che includono i security researcher, il personale di incident response, i malware analyst, i security engineer, i network security analyst, gli APT hunters o i dipendenti dei security operations center (SOC).

"Lavorare su casi di studio reali in laboratori dedicati e beneficiare dell'esperienza di Kaspersky consente ai partecipanti di migliorare il loro set di competenze e diventare veri e propri esperti di reverse engineering. Il training consente anche di applicare le competenze pregresse a casi reali con maggiore sicurezza ed efficienza. Di conseguenza, la formazione li aiuterà a diventare professionisti della cybersecurity più completi in relazione al panorama delle minacce attuali", ha dichiarato Costin Raiu, Director Global Research & Analysis Team, Kaspersky.

Il corso

Maggiori informazioni su questo corso e su come registrarsi sono disponibili sul

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Seguici su:

Contatto di redazione: