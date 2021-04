Intesa Sp: Messina, 'sostenibilità imprescindibile, investitori chiedono questo'

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - La sostenibilità è ormai imprescindibile per un'azienda quotata. Lo sostiene il ceo di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, durante il Sustainable Economy Forum, promosso da San Patrignano e Confindustria.

"Oggi - dice - questi aspetti della sostenibilità sono temi che prescindono dal business di una società: la gran parte delle aziende quotate nel mondo hanno una forte pressione da parte dei propri azionisti ad avere un approccio sostenibile e che tenga conto delle tematiche di Esg. Le grandi aziende sul mercato, e oggi Intesa Sanpaolo ha un valore di Borsa di 45 miliardi ed è tra le prime tre banche eurozona per capitalizzazione, con il 70% di azionisti internazionali, non possono non tenere conto di queste tematiche: oggi gran parte degli investitori fanno scelte di portafoglio sulla base dell'approccio che una banca e un'azienda hanno su questo aspetto, è questo che vogliono", conclude.