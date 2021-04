Intesa Sp: Messina, 'emergenza Italia oggi è povertà'

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - In Italia "c'è un'emergenza povertà che deve essere affrontata". Lo sottolinea Carlo Messina, ceo di Intesa SanPaolo, al Sustainable Economy Forum, promosso da San Patrignano e Confindustria. L'attitudine di Intesa Sanpaolo alla sostenibilità "è nel suo Dna". Al momento, spiega, è l'operatore "che sta portando avanti in Italia il più grande progetto contro la povertà: fino ad oggi abbiamo erogati in due anni 17 mln di pasti a persone che ne hanno bisogno". Oggi, continua Messina, "nel nostro Paese c'è un'emergenza sociale, di povertà. Una delle cose più importanti che dobbiamo affrontare è questa emergenza: i dati che abbiamo visto pochi giorni fa indicati dalla Banca d'Italia parlano di un 40% italiani che hanno difficoltà a pagare l'affitto. Oggi è l'emergenza assoluta", ribadisce.