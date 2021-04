I Sex Toys possono influenzare il rapporto di coppia?

08 aprile 2021 a

Invece a domanda diretta il 10% degli utenti ha affermato di avere un partner che considera i Sex Toys addirittura come nemici dell' intimità nella relazione. La causa? Semplice: il loro utilizzo è percepito come sintomo di insoddisfazione sessuale da parte di uno dei partner.

Al contrario l'azienda ci spiega che da sempre il messaggio primario che mira a diffondere è che “nulla può sostituire il contatto umano ma che i Toys, come suggerisce il nome, sono giochi da introdurre in coppia per uscire dalla routine e sperimentare novità insieme”.

Il Brand dalla sua rinnova il suo invito a concepire i Sex Toys di coppia come alleati divertenti e come sintomo di complicità. A sostegno di questo monito, la maggior parte degli utenti, il 75%, ha affermato proprio di considerali come tali. Nascondere o negare il proprio piacere e i propri desideri al proprio o alla propria partner, può essere proprio il sintomo di un problema di comunicazione all'interno della coppia: tutto può essere sperimentato, basta semplicemente esserne consapevoli e consenzienti.

