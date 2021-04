Gela: bancarotta fraudolenta, otto misure cautelari e sequestro da 3 milioni di euro

08 aprile 2021 a

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Gruppo di Gela e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta della Guardia di Finanza, in forza di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, stanno eseguendo 8 misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, in concorso e a diverso titolo, di svariati reati fallimentari quali bancarotta fraudolenta, falso in attestazioni e relazioni, nonché autoriciclaggio.

Contestualmente si sta eseguendo il sequestro preventivo diretto di una società con sede operativa a Gela, il cui valore complessivo si attesta sui 3 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la Procura della Repubblica di Gela, in via Rosario Livatino.