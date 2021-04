Covid: report Gimbe, 'contagio rallenta ma crolla numero tamponi'

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "Una riduzione dei nuovi casi (-11,1%) sovrastimata dal crollo delle persone testate". E' quanto registra il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 31 marzo-6 aprile. Inoltre, secondo il report "sono in lieve calo i decessi, i casi attualmente positivi e le persone in isolamento domiciliare". "La lentezza con cui scendono i nuovi casi - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe - insieme alla limitata copertura vaccinale dei soggetti più fragili, non permettono di ridurre la pressione sugli ospedali, dove la situazione rimane critica".

"Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - continua la lenta discesa dei nuovi casi, anche se il calo degli ultimi giorni è sovrastimato per il tracollo dell'attività di testing durante il periodo pasquale: -128.141 persone testate rispetto alla settimana precedente e -304.499 rispetto a quella ancora prima".

Se a livello nazionale la variazione percentuale dei nuovi casi e i casi attualmente positivi "sono in calo", rimarca la Fondazione Gimbe, "la variazione percentuale dei nuovi casi cresce in 4 Regioni, in particolare in Sicilia e Sardegna dove l'incremento supera il 50%. In 10 Regioni, infine, l'aumento dei casi attualmente positivi attesta inequivocabilmente che il calo dei nuovi casi è ancora esiguo", sottolineano gli esperti.