Covid: Draghi, 'non ho dubbi su vaccinazioni, obiettivi saranno raggiunti'

Roma, 8 apr (Adnkronos) - "La disponibilità dei vaccini non è calata, i numeri sono tornati a livelli pre-Pasqua, non ho dubbio su che gli obiettivi vengano raggiunti". Lo ha detto il premier Mario Draghi.

"La disponibilità di vaccini in aprile permetterebbe di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte degli over 75 in tute le Regioni -ha aggiunto Draghi-. E' venuto il momento di prendere delle decisioni, che è al centro delle riaperture".

"La disponibilità di vaccini c'è, tocca al commissario coordinarsi con le Regioni, ma il lavoro procede a spron battuto, non ho dubbi che tutte le Regioni possano raggiungere gli obiettivi", ha spiegato il premier.