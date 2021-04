Cicloturismo: Italian green road award 2021 ai nastri di partenza (3)

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - La giuria è composta da personalità di spicco nel campo del giornalismo, opinion leader, sponsor, esperti e personalità dei settori bike, ambiente e turismo.

I finalisti verranno resi noti all'inizio di giugno e la cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 giugno a Pescara, capoluogo della Regione Abruzzo, Oscar del Cicloturismo 2020 con la ciclovia Bike to Coast. Nella stessa occasione verranno presentate le anticipazioni dell'Osservatorio sul cicloturismo di Isnart-Legambiente in vista del Bike Summit 2021, che farà il punto sull'economia del cicloturismo in autunno.

Dal 2015 al 2020 l'Italian Green Road Award ha fatto un vero e proprio giro d'Italia su due ruote: ben 15 regioni sono state premiate nel corso degli anni, alcune con il massimo riconoscimento, come Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Abruzzo, altre con premi diversi. Toscana e Trentino Alto Adige sono state in assoluto le regioni più premiate in questi cinque anni, con 4 riconoscimenti a testa, seguite da Lombardia e Liguria con 3.