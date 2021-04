Cicloturismo: Italian green road award 2021 ai nastri di partenza (2)

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Per i territori e, in particolare, i piccoli borghi, quello in bicicletta è infatti un turista ad alto valore aggiunto e a impatto zero: rispetta l'ambiente, si sposta frequentemente non concentrando la spesa su un'unica area, usufruisce dei servizi turistici, visita musei, acquista tour tematici, prodotti enogastronomici, ecc

Lungo le direttrici ciclabili, se efficacemente consolidate e promosse, possono svilupparsi nuove forme imprenditoriali e nascere nuove opportunità di lavoro: guide cicloturistiche servizi che spaziano dalla ciclofficina al bike cafè, strutture bike friendly, agribike... Ed è proprio per questo che è nato l'Italian Green Road Award, con l'idea di valorizzare i territori e i loro investimenti in infrastrutture verdi.

L'edizione 2021 di Italian Green Road Award vede Peugeot in qualità di title Sponsor, Legambiente e Istituto di Credito Sportivo quali sponsor istituzionali e la partecipazione di Ferrovie dello Stato Italiane.