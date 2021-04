Calcio: Roma, slitta di 3-4 settimane il ritorno in campo di Zaniolo

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Slitta di 3-4 settimane il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. La visita di ieri in Austria dal prof. Fink ha constatato che il ginocchio operato è in ottime condizioni, ma manca ancora un po' di forza rispetto all'altra gamba. Un rallentamento dovuto ai giorni in cui il centrocampista della Roma è rimasto fermo a causa del Covid. Rimandata quindi anche la convocazione con la prima squadra che, tempi permettendo, potrebbe al massimo arrivare per una delle ultime due gare del campionato. Un rientro posticipato che non giova anche in ottica campionato Europeo al quale con ogni probabilità il 21enne sarà costretto a rinunciare.