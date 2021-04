Artmarket.com: l'arte ultra-contemporanea conquista le aste, rendendo gli abbonamenti Artprice sempre più utili

08 aprile 2021 a

a

a

PARIGI, 8 aprile 2021 /PRNewswire/ -- In assenza di altre attualità culturali, il mondo dell'arte continua a scoprire le gioie delle aste online che sembrano maggiormente adattate alla digitalizzazione rispetto ad altre forme artistiche. Tutto ciò ha determinato un aumento considerevole delle vendite all'asta di creazioni recenti. Infatti, il numero di opere ultra-contemporanee create meno di due anni fa e già rivendute all'asta sta conoscendo una crescita fenomenale. Alcuni giovani artisti hanno registrato vendite a 5 o 6 cifre ancor prima di esporre le loro opere in un grande museo.

«Le aste sono attualmente in prima linea nella scena artistica internazionale, concentrando così tutte le tendenze del mercato dell'arte. Proprioper questo i database di Artprice e i nostri strumenti di supporto decisionale non sono mai stati così preziosi», afferma thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice.

«Le aste stanno attirando persino una fetta importante del mercato primario. Gli ultimi record di Beeple e Banksy sono stati stabiliti da opere messe all'asta direttamente dagli artisti stessi».

Stime caute

Privati delle fiere internazionali, dei vernissages e delle grandi mostre, i collezionisti prestano più attenzione alle opere che circolano nelle aste. Ciò fa salire i prezzi di questi artisti in voga, incoraggiando chi possiede le loro opere a rivenderle. Questo stimolare sia la domanda che l'offerta ha consentito l'emergere di giovani superstar del mercato dell'arte nell'arco di pochi mesi.

Alcuni artisti sotto i 40 anni, che prima non avevano mai generato risultati, hanno improvvisamente raggiunto cifre da capogiro con opere recentissime («la pittura è ancora fresca», come si diceva qualche anno fa). Questi risultati sono tanto più sconcertanti per aver demolito le stime pubblicate dalle principali case d'asta, dimostrando che gli esperti di arte contemporanea, o sono stati colti di sorpresa da quest'accelerazione, oppure desiderano rimanere cauti.

- Amoako Boafo (1984), The Lemon Bathing Suit (2019)Stima: 40.000 $ - 65.000 $Prezzo + commissioni: 881.400$ 13/02/2020Phillips Londra

- Matthew Wong (1984-2019), The Realm of Appearances (2018)Stima: 60.000$ - 80.000$ Prezzo + commissioni: 1.820.000$29/06/2020 Sotheby's New York

- Christina Quarles (1985), Tuckt (2016) Stima: 70.000$ - 100.000$ Prezzo + commissioni: 655.200$ 08/12/2020 Phillips New York

Occorre rimanere vigili

Pochi anni o addirittura pochi mesi dopo la loro creazione, queste tele sono già state vendute all'asta. Una situazione che sorprende gli stessi artisti, come Amoako Boafo ha spiegato in un'intervista con Bloomberg a febbraio 2020 intitolata Hot New Artist Laments That His Work Is Being Flipped for Profit (Un artista emergente lamenta il fatto che la sua opera sia stata rivenduta solo per profitto).

www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-for-profit

Finora i prezzi di questo giovane artista ghanese sono rimasti stabili: tutti i suoi 34 dipinti messi in vendita dal 1° gennaio 2020 hanno trovato degli acquirenti a Londra, New York e Hong Kong. Tuttavia, Artprice rimane estremamente vigile rispetto allo sviluppo del mercato di Amoako Boafo. La sua prossima opera in vendita, una tela intitolata Grace (2018), è stata acquistata dal venditore direttamente dall'artista e sarà proposta da Sotheby's a Hong Kong il prossimo 20 aprile.

www.artprice.com/artist/904704/amoako-boafo/painting/23560098/grace

Immagini:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/1-Ultra-Contemporary-Lots-by-year.png][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/2-artmarket-artprice-tools.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Contatta il nostro Dipartimento di Econometria per domande sui nostri dati statistici e studi personalizzati: [email protected]

Prova i nostri servizi (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Strumenti di supporto decisionale, Indicatori Artprice® - Abbonati ai nostri servizi: https://www.artprice.com/subscription

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata fondata nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è controllata dal Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who ©:imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, per oltre 770.000 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6300 Case d'Asta e produce informazioni chiave sul Mercato dell'Arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I 4,5 milioni di utenti registrati hanno accesso agli annunci pubblicati dagli altri utenti registrati. Oggi questa rete rappresenta il Global Standardized Marketplace®, leader nella compravendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio Francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto il marchio di Stato "Società Innovativa" dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI) (per la seconda volta nel novembre del 2018 per altri 3 anni), che sostiene la società nel progetto di consolidamento della sua posizione come operatore globale del mercato dell'arte.

Rapporto 2020 sul Mercato Globale dell'Arte di Artprice by Artmarket, pubblicato nel marzo del 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice: serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Segui tutte le notizie sul Mercato dell'Arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 5 milioni di follower)twitter.com/artmarketdotcom twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Il museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999(4,5 milioni di follower)

https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481626/Artmarket_Ultra_Contemporary_Lots.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481627/Artmarket_artprice_tools.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatti: Thierry Ehrmann, [email protected]