Altroconsumo, Federico Cavallo nuovo responsabile Public Affairs Media relation

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Novità in Altroconsumo, la principale Organizzazione di consumatori in Italia: Federico Cavallo è stato nominato nuovo Responsabile dell'area Public Affairs Media Relation. Il giovane e talentuoso manager, dopo anni di esperienza maturata in Italia e all'estero, è stato scelto come Responsabile della divisione al fine di portare nuovi stimoli e un ulteriore cambio di passo in questa importante realtà. Il suo ruolo sarà, tra le altre cose, quello di sviluppare e implementare la strategia di comunicazione e relazioni esterne di Altroconsumo, con particolare attenzione ai media e agli stakeholder istituzionali, coinvolgendoli e collaborando sia nei diversi progetti in essere sia soprattutto realizzandone di nuovi, sempre portando avanti l'obiettivo di dare voce ai consumatori italiani.

Cavallo negli ultimi 10 anni ha collezionato rilevanti esperienze professionali tra Pubblico e Privato, in realtà come Camera dei Deputati e importanti gruppi multinazionali nel campo della digital transformation ed energy transition. Queste esperienze lo hanno portato a vivere in 5 città, 3 Paesi e 2 continenti (tra USA e Europa), rimanendo sempre, però, molto legato alle sue origini cuneesi. Infatti, oltre alla passione per la musica e il violino, che lo accompagnano da sempre, è grande amante della montagna e del buon vino.

“Sono felice e onorato di essere stato scelto per svolgere questo ruolo in una delle realtà più importanti e rappresentative del Paese, parte tra l'altro di Euroconsumers. Non vedo l'ora di mettermi al servizio dell'Organizzazione per aiutarla a perseguirne gli obiettivi strategici e a promuovere i diritti dei consumatori italiani. Mio primo impegno sarà, quindi, lavorare concretamente sulla tutela e la rappresentanza dei loro interessi e, al contempo, contribuire attivamente all'ideazione e allo sviluppo di progetti innovativi che parlino con spirito aperto a tutti gli attori istituzionali e del mercato, portando avanti l'interesse generale dei cittadini.” ha dichiarato Federico Cavallo, Responsabile Public Affairs e Media Relation di Altroconsumo.