Roma, 7 apr. (Adnkronos) - È stata convocata per domani mattina, giovedì 8 aprile, alle 9,30 al Nazareno la segreteria del Partito Democratico. All'ordine del giorno l'esame del Pnrr e le misure per la ripresa: DL Sostegni, Proposta Decreto Imprese e Riaperture. Si legge in una nota.