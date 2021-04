Pd: Rosato, 'da Letta cambio di passo ma su M5s non siamo d'accordo'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l'incontro di ieri tra Letta e Renzi. Rispetto al passato Letta sa benissimo come sono andate le cose all'epoca del famoso passaggio della campanella. In quel momento i gruppi parlamentari erano per la maggioranza guidati da persone vicine all'ex segretario Bersani e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo". Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

"Oggi la situazione è diversa, bisogna pensare ad uscire dalla crisi e il Pd di Enrico Letta ha da subito cambiato passo anche nel riconoscere che Draghi è la persona giusta al posto giusto e che ci è stato un salto di qualità fra i due Governi. Su questo siamo d'accordo, sull'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle molto meno. Per noi è una condizione anomala e da non coltivare perché non è in grado di rilanciare il Paese".