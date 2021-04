Pd: Provenzano, 'lavoriamo ad alleanza larga, no a veti, Conte leader M5S'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioni "vogliamo arrivare con un'alleanza larga". Lo ribadisce Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, ospite di Tg 2 post. Quanto alla potenziale leadership, "Conte -puntualizza l'esponente Dem- è il leader del Movimento 5 stelle ed è impegnato in un lavoro molto difficile di rifondazione di quel movimento che ne cambia sostanzialmente i connotati. E' un percorso a cui noi guardiamo con grande interesse e con grande attenzione".

"Ma qui c'è in campo anche un nuovo Partito democratico, l'idea di puntare su noi stessi, tornare protagonisti della costruzione di una proposta politica al Paese alternativa alla destra". E sull'adesione a questa futura alleanza di Matteo Renzi, "decideranno gli altri se starci o no, di certo -conclude Provenzano- non ci si può presentare ponendo veti su questo e su quell'altro".