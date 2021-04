Milano: aggredisce fidanzata a calci e morsi, arrestato 21enne

07 aprile 2021 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Corsico, in provincia di Milano, un uomo di 21 anni, cittadino marocchino, con le accuse di rapina e lesioni personali nei confronti della giovane fidanzata. Il 21enne, durante una lite per gelosia, ha aggredito la 17enne, cittadina italiana, colpendola con calci, pugni e morsi, fino a procurarle una ferita a un sopracciglio. Poi le ha rubato il telefono cellulare. La minorenne, con l'aiuto di alcuni passanti, è riuscita ad allontanarsi. I militari, intervenuti sul posto, hanno rintracciato e fermato l'uomo, che è stato trovato in possesso del cellulare della vittima. La ragazza è stata portata all'ospedale San Carlo di Milano, da dove è stata dimessa con prognosi di 21 giorni, mentre il 21enne è stato arrestato.