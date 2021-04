Lombardia: da lunedì in servizio i nuovi treni Caravaggio

07 aprile 2021 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Da lunedì 12 aprile nuovi treni modello Caravaggio, finanziati da Regione Lombardia, entrano in servizio nel 'Varesotto' e in particolare sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Entro mercoledì saranno quattro i nuovi 'Caravaggio' in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e 11 sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, di cui 5 con partenza o destinazione Arona; 6 con proseguimento da e per Domodossola.

"I 'Caravaggio' sulla linea per Domodossola, che interessa gli utenti del Varesotto, rientrano - spiega l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - nel programma di investimenti che Regione sta mettendo in campo per rinnovare la flotta".

Complessivamente l'investimento regionale sfiora i 2 miliardi di euro per l'acquisto di 222 nuovi convogli, 21 dei quali già in servizio a cui si aggiungeranno appunto i 4 Caravaggio. "Progressivamente stiamo andando a svecchiare il parco mezzi. I treni di ultima generazione saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio". I nuovi convogli, con 445 posti a sedere, offriranno ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole: al loro interno sistemi di climatizzazione autoregolati e illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.