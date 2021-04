Egitto: Verducci, 'dovere chiedere libertà per Zaki'

07 aprile 2021 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Martedì prossimo il Senato discuterà la nostra mozione che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki ed il suo rilascio immediato dalle carceri egiziane. Da più di un anno Zaki, ricercatore nell'Università di Bologna, è imprigionato per le sue idee. Una vita spezzata che ci riguarda direttamente. Perchè i diritti di Zaki, sottoposto a tortura e rinchiuso in carcere nel Paese dove ha trovato una morte atroce Giulio Regeni, sono diritti universali e abbiamo il dovere, come italiani e come europei, di non essere indifferenti e di reclamare ad alta voce la sua libertà, che è anche la nostra. Questa mozione può salvare la vita di Zaki e dimostrare che per l'Italia la difesa dei diritti umani è una frontiera irrinunciabile.' Così il senatore del Pd Francesco Verducci, primo firmatario della mozione che impegna il Governo italiano a conferire la cittadinanza a Patrick Zaki.