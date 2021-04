DDN consente alle aziende di accelerare il successo delle iniziative di IA con i sistemi NVIDIA DGX

07 aprile 2021 a

Lo storage DDN A3I accelera i sistemi di raccomandazione IA, analisi delle immagini e NLP con IOPS nell'infrastruttura GPU 46 volte superiori

CHATSWORTH, California, 7 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Le aziende si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale (IA) come una forza trainante del business dai potenziali grandissimi vantaggi. Tuttavia, una ricerca dimostra che ben nove iniziative di IA su dieci non vanno a buon fine a causa delle difficoltà riscontrate in termini di progettazione e ottimizzazione delle distribuzioni di intelligenza artificiale, senza riuscire a passare con successo dalla prototipazione alla produzione.1DDN®, tra i principali produttori globali di soluzioni di gestione dei dati multicloud e basate su intelligenza artificiale (IA), consente alle infrastrutture IT di livello enterprise di integrare l'IA con successo, grazie ai suoi sistemi di storage IA avanzati, di facile distribuzione, predisposti per la produzione e a costi contenuti. Le soluzioni A3ITM(Accelerated, Any-Scale AI) di DDN garantiscono prestazioni senza paragoni e controllo totale dei flussi di lavoro IA, su qualsiasi scala.

"Per garantirsi un solido vantaggio competitivo, le aziende devono sfruttare ulteriormente i propri dati e accelerare notevolmente il time-to-insight. A tale scopo, è necessario implementare una piattaforma di storage dati agile e flessibile in grado di gestire enormi quantitativi di dati dinamici in modo intelligente e affidabile", questo è il commento di James Coomer, Vice President of Products, DDN. "Nel corso degli ultimi due decenni, DDN ha distribuito con successo soluzioni di storage basate sul valore per l'infrastruttura intelligente. Abbiamo fornito storage dati predisposto per l'IA a oltre 11.000 clienti, dimostrando il nostro crescente successo e rinsaldando la nostra reputazione come leader nelle soluzioni su vasta scala".

DDN e NVIDIA hanno stretto una partnership per proporre una soluzione IA integrata ottimizzata per l'accelerazione di storage dati, software, rete e GPU. Essendo l'unica piattaforma di storage certificata da NVIDIA per DGX SuperPOD™ con i sistemi DGX™ A100, DDN A3I gestisce centinaia di petabyte di dati dinamici ed è ottimizzata per l'intero carico di lavoro IA end-to-end.

Oltre al supporto di DGX SuperPOD, il portafoglio A³I di DDN include oggi anche DGX POD, che offre soluzioni infrastrutturali entry-level per l'impresa, a partire dalle configurazioni DGX A100 con due nodi per le aziende che desiderano un sistema di base che garantisca scalabilità modulare in base alla crescita dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Le soluzioni offerte da DDN e NVIDIA garantiscono enormi vantaggi ai clienti, tra cui:

"Le applicazioni di IA e data science avanzate elaborano enormi quantitativi di dati, consentendo allo storage di stare al passo con l'elaborazione accelerata dei sistemi NVIDIA DGX", ha affermato Tony Paikeday, Senior Director di DGX Systems, NVIDIA. "Le architetture di riferimento DDN A³I per NVIDIA DGX SuperPOD e DGX POD consentono alle aziende di implementare rapidamente l'infrastruttura IA a elevate prestazioni di cui hanno bisogno per i loro carichi di lavoro più critici su qualsiasi scala".

I sistemi DDN A³I combinano gli strumenti di storage e di gestione dei dati basati su IA di DDN per accelerare applicazioni di intelligenza artificiale complesse quali sistemi di raccomandazione, analisi di immagini e NLP (Natural Language Processing). DDN A³I è totalmente ottimizzato per accelerare il machine learning, semplificare i carichi di lavoro di deep learning ed eliminare la complessità nella distribuzione e gestione su qualsiasi scala.

"L'IA e l'analisi dei big data basata su machine learning sono un'applicazione di nuova generazione adottata da un numero sempre maggiore di imprese che hanno intrapreso il percorso verso la trasformazione digitale", ha commentato Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies presso IDC. "L'infrastruttura di questa nuova architettura di riferimento NVIDIA DGX POD di più piccole dimensioni semplifica ulteriormente la distribuzione dell'infrastruttura per garantire in brevissimo tempo l'operatività costante dei carichi di lavoro IA che promuovono il valore aziendale".

I plug-in client di DDN A3I per i sistemi NVIDIA DGX e altri ambienti GPU garantiscono fin da subito la rapida esecuzione con i carichi di lavoro dei container IA. Le soluzioni A3I offrono un percorso dei dati ottimizzato, consentendo di superare le difficoltà di I/O finora considerate insormontabili e accelerando le applicazioni a uso intensivo di risorse e i casi d'uso di data science scalabili.

"Indubbiamente, l'IA è entrata a far parte delle nostre vite, semplificando notevolmente le nostre capacità di ricerca e sviluppo sociali e scatenando vere e proprie scoperte rivoluzionarie in ogni settore", ha affermato Akkarit Sangpetch, ECE Program Director presso la CMKL University e membro della Faculty of Engineering del KMITL. "L'intelligenza artificiale ha inoltre dimostrato la sua grande capacità di identificare modelli nei dati, e ci impegniamo ad offrire l'infrastruttura più rapida e avanzata disponibile sul mercato per sbloccare insight in questi enormi set di dati. La soluzione di DDN ci offre l'opportunità di realizzare tutto questo. Inoltre, la solida reputazione che è riuscita a conquistarsi e la sua pluriennale esperienza con gli istituti di formazione rinsalda ulteriormente il nostro obiettivo di proporre una piattaforma dati IA per la ricerca e l'istruzione".

A proposito di DDN

DDN è la più grande azienda privata di storage dati e il fornitore di spicco di soluzioni di infrastruttura e tecnologia intelligenti per le aziende su vasta scala, l'IA e l'analisi, l'HPC, i governi e le università. Con le sue aziende DDN e Tintri, la società propone soluzioni hardware e software di gestione dei dati basate su IA, oltre a framework di analisi unificati per risolvere le problematiche di business più complesse delle aziende globali con un uso intensivo dei dati. DDN fornisce ai clienti di livello enterprise soluzioni di storage dati e ambienti multicloud tra i più flessibili, efficienti e affidabili sul mercato. Negli ultimi vent'anni, DDN si è affermata come fornitore di gestione dei dati di elezione di oltre 11.000 imprese, governi e clienti del settore pubblico, incluse aziende di servizi finanziari, organizzazioni scientifiche, aziende manifatturiere ed energetiche, strutture di ricerca e fornitori di servizi web e cloud.

1. Sondaggio di Deloitte del 2020: State of AI in the Enterprise; Third Edition: Thriving in the Era of Pervasive AI 2. Risultati basati su test interni condotti da DDN; consultare "Removing Risk from AI Scale", blog di DDN