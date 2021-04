Covid: Fedriga, 'domani a Draghi chiederemo regole certe per riaprire'

07 aprile 2021 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Domani, all'incontro tra Regioni e governo sul Recovery a cui prenderà parte anche il premier Mario Draghi, "parleremo anche di riaperture: chiederemo un piano di regole serie perché si possa andare verso le riaperture. L'alternativa non sono i divieti poiché, di fatto, non funzionano e rischiamo quindi di mettere a rischio anche la tenuta dei contagi". Lo dice all'Adnkronos il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in vista dell'appuntamento di domani.

"Servono scelte condivise dai cittadini altrimenti la diffusione del virus rischia di peggiorare, non migliorare", mette in guardia il presidente leghista.