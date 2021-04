Caso Denise: legale madre a tv russa, 'gruppo sanguigno Olesya non è quello di Denise'

07 aprile 2021 a

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - Il gruppo sanguigno di Olesya, la ragazza russa, è diverso da quello di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Lo fa sapere il suo legale, Giacomo Frazzitta, che ieri ha registrato la trasmissione, in onda adesso, nella quale è stato reso noto che il gruppo sanguigno non corrisponde a quello della bambina. Questa mattina il legale si è recato in Procura a Marsala (Trapani) a depositare tutta la a documentazione su Olesya Rostova, che gli è arrivata ieri pomeriggio via mail dal suo legale russo, poco prima di registrate la trasmissione. La trasmissione è in onda sul primo canale russo. E Frazzitta è collegato via Skype, anche se la trasmissione è stata registrata ieri pomeriggio.