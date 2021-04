Calcio: Roma, Smalling e Mkhitaryan non convocati per l'Ajax

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha reso nota la lista dei convocati per l'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax. Ancora fuori Smalling e Mkhitaryan, che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni così come Kumbulla ed El Shaarawy. Out anche lo squalificato Karsdorp.

Questa la lista completa. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato; difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori; centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese; attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.