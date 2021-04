Calcio: Bielsa, 'ammiro Guardiola, è fonte di ispirazione'

07 aprile 2021 a

Leeds, 7 apr. - (Adnkronos) - "Lui è un uomo capace di fare magie. Quello che lui sa fare per me è difficilissimo da copiare, anzi ormai mi sono rassegnato al fatto che non ci riuscirò. Ammiro moltissimo il suo lavoro e già solo il fatto di cercare di interpretare quelle che sono le novità che inserisce nel gioco, è già un modo per innamorarsi del calcio". L'allenatore del Leeds, Marcelo Bielsa, elogia così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City capolista della Premier League.

"Nessuno può imitarlo, è impossibile, soprattutto per quello che riguarda il suo comportamento fuori dal campo e per quello che riguarda il rapporto con i media. Sono stato fortunato, non lo vedo spesso ma quando ho il piacere di incontrarlo è sempre fonte di ispirazione per me", aggiunge il tecnico argentino a Dazn.