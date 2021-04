Bologna: Isabella Conti, 'candidarmi? non lo escludo, ci sto riflettendo'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Io possibile candidata a prima cittadina di Bologna? “Era da tempo che sapevo che Renzi avrebbe avuto piacere se avessi deciso di prendere questo impegno, lui ritiene che possa dare molto a Bologna”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, indicata da Matteo Renzi come possibile candidata al ruolo di prima cittadina di Bologna. Cosa le ha detto in particolare il leader di Iv? “Mi ha detto che ho molto da dare per questa città e che la mia candidatura a sindaco di Bologna potrebbe rafforzerebbe il centrosinistra”.

Dopo che Renzi ha fatto il suo nome ad Enrico Letta ha ricevuto una chiamata dal segretario Pd? “No, non lo conosco di persona ma ho apprezzato molto alcune sue affermazioni, nelle quali mi sono ritrovata. Mi è piaciuto molto quando ha detto che bisogna esser progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti”. Lei parteciperebbe a delle eventuali primarie del centrosinistra per Bologna? “Ci sto riflettendo, non è una scelta facile per me, è una scelta impegnativa dal punto di vista personale e politico. Ci sto riflettendo perché c'è una parte di città che in questo momento non si sente rappresentata dai candidati in campo che rischiamo di veder scivolare altrove”. Al momento che percentuale darebbe alla sua candidatura? “Non mi fate questa domanda a bruciapelo. Diciamo che è una scelta impegnativa per me”. Però non lo esclude? “No – ha concluso Conti a Rai Radio1 - non lo escludo”.