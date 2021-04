Ambrosiae, lo store online di snack e prodotti per la colazione biologici

07 aprile 2021 a

a

a

(Roma 7 aprile 2021) - Roma, 7 aprile 2021. Il settore dei prodotti biologici rappresenta un mercato in continua crescita, grazie alla maggiore attenzione da parte dei consumatori nei confronti della qualità di ciò che mangiamo.

Secondo AssoBio e Nielsen, nel 2020 gli italiani hanno speso 4,3 miliardi di euro in più per i prodotti bio, con un aumento considerevole soprattutto negli acquisti online (+150%) e nelle vendite presso i negozi specializzati (+10%).

Nonostante un incremento costante negli ultimi anni, in alcuni ambiti è ancora difficile trovare alimenti biologici di alta qualità, soprattutto per quanto riguarda i prodotti naturali per la prima colazione e gli snack per gli spuntini salutari e veloci fuori casa. Questo vuoto è stato colmato da

L'azienda italiana è presente nei supermercati bio e tradizionali e inoltre propone uno store online con un'offerta molto ampia dove comprare alimenti unici sul mercato, realizzati con una selezione accurata delle migliori materie prime e processi di lavorazione che garantiscono la perfetta conservazione delle proprietà nutrizionali e organolettiche.

Il connubio tra la valorizzazione dei cibi crudi, per evitare alterazioni termiche e perdere importanti vitamine e minerali, con tecniche naturali di germogliazione dei semi, consente di offrire prodotti biologici che mantengono al loro interno tutte le sostanza nutritive.

I prodotti biologici più salutari per un pasto veloce

Per la prima colazione Ambrosiae propone una gamma completa di granola biologica, un prodotto 100% naturale e senza zuccheri aggiunti, non cotta ma essiccata dolcemente sotto i 42°C e con l'aggiunta di cereali germogliati.

La granola bio di Ambrosiae è disponibile in tantissimi gusti diversi, per garantire a tutti la possibilità di variare e trovare sempre l'opzione più adatta alle proprie preferenze.

Nel dettaglio, le granole sono disponibili in versione proteica cioè arricchita in proteine vegetali nei cacao fondente, all'albicocca e al cocco, nocciole e mandorle attivate, mirtilli e mandorle oppure c'è la versione classica al gusto di açaí, nocciole e cacao, fico e mandorle attivate, mela e cannella e molti altri ancora.

Per gli spuntini Ambrosiae propone diverse versioni di snack, in particolare le golosissime Energy Ball, delle palline ripiene di crema di frutta secca 100% realizzate sempre con ingredienti biologici, senza glutine e senza zuccheri aggiunti per delle pause senza sensi di colpa.

Questi snack sono disponibili nelle varianti al cacao con un cuore cremoso di nocciola, alla vaniglia con crema di mandorle, all'albicocca con cuore di mandorle tostate, oppure sempre al cacao, ma con ripieno di crema di anacardi e nocciole. Un nuovo modo di consumare la frutta secca.

I vantaggi dell'acquisto online di prodotti naturali per la colazione e la merenda

Al giorno d'oggi abbiamo sempre meno tempo per fare la spesa, inoltre chi preferisce comprare alimenti naturali e biologici sa bene quali sono le difficoltà di questa scelta.

Un'alimentazione di qualità richiede più tempo per l'acquisto dei prodotti, in quanto bisogna recarsi presso diverse realtà specializzate, trovando da ogni esercente delle proposte adatte alle proprie necessità.

Acquistando online è possibile risparmiare tempo, inoltre in tempi di pandemia si può evitare di uscire di casa per comprare prodotti biologici e naturali, basta rivolgersi alle migliori aziende del settore in grado di assicurare la massima trasparenza e affidabilità.

Oggi lo store online Ambrosiae.com mette a disposizione un servizio unico nel settore dei prodotti bio, con una gamma completa di snack e tutto ciò di cui si ha bisogno per delle favolose colazioni, granola, porridge, pancake, bevande vegetali, creme di frutta secca, bacche e semi di altissima qualità.

All'interno dell'e-commerce è possibile trovare tutte le informazioni sui processi produttivi, le tecniche utilizzate per la realizzazione dei prodotti naturali, le certificazioni biologiche e le schede con i valori nutrizionali e ingredienti, oltre ad articoli e consigli su come migliorare la propria alimentazione e tantissime ricette interessanti.

Inoltre, con le box dedicate di Ambrosiae si possono comprare collezioni di prodotti bio, per usufruire di una selezione variegata delle migliori proposte del brand e un oggetto non-food in regalo, beneficiando di un prezzo ancora più accessibile.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision srl