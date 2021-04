Fmi: Vaccini si 'ripagano' da soli con crescita più forte**

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. -(Adnkronos) - La campagna di vaccinazione contro il Covid-19, "si ripagherebbe da sola" e andrebbe "rafforzare la cooperazione globale per produrre e distribuire vaccini in tutti i paesi a costi accessibili" visto che così "le economie potranno tornare più velocemente alla normalità". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor appena diffuso, stimando che - controllando la pandemia globale attraverso i vaccini - "la maggiore crescita economica che ne deriverebbe porterebbe oltre 1.000 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive nelle economie avanzate entro il 2025" oltre ai risparmi in materia di sostegno fiscale.