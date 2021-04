07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Privilegiare le fasce di età over 60 per AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese che, ad oggi, è sconsigliato negli under 60. E' quanto avrebbe raccomandato Franco Locatelli, coordinatore del Cts, durante l'incontro con le Regioni.