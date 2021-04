07 aprile 2021 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - In Lombardia sono 2.559 i nuovi positivi al Covid19 e 109 le vittime delle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 31.373 deceduti. Il rapporto positivi-tamponi si attesta al 5,5% circa, in calo dall'8% registrato ieri. Gli attualmente positivi nella Regione, stando al bollettino del Governo, sono 82.293 di cui quasi 75mila in isolamento domiciliare.