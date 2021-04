Covid: Fi riunisce delegazione governo, piano riaperture a partire da 20 aprile**

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha riunito la delegazione azzurra nel governo di Mario Draghi. Erano presenti i tre ministri azzurri (Brunetta, Carfagna e Gelmini), il viceministro (Pichetto). Al centro del confronto -riferisce una nota- gli emendamenti che Forza Italia ha presentato al Dl Sostegni e le proposte per rilanciare l'economia e per difendere i posti di lavoro oggi a rischio.

Al presidente del Consiglio Forza Italia chiede un piano per le riaperture a partire dal 20 aprile per le attività che possono essere svolte in sicurezza e interventi immediati che consentano di programmare la prossima stagione turistica. Erano presenti i capigruppo (Annamaria Bernini, Roberto Occhiuto), Andrea Mandelli (vicepresidente Camera), Alessandro Cattaneo (capo dei dipartimenti), Sestino Giacomoni (coordinatori regionali), Gregorio Fontana (organizzazione) e Licia Ronzulli (rapporti con gli alleati). Nel pomeriggio si è tenuta anche una riunione dei sindaci di Forza Italia.