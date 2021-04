07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Il Global Health Summit è un evento speciale del G20 co-organizzato con la Commissione Ue. Discuteremo di come rafforzare i nostri sistemi sanitari e la loro sicurezza, di come migliorare la nostra capacità di fronteggiare le crisi future con spirito solidale". E' quanto dichiara il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet diffuso dal profilo ufficiale di Palazzo Chigi.