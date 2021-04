Toscana: Pd presenta risoluzione in Consiglio, 'raggiunti risultati importanti su vaccini'

06 aprile 2021 a

Firenze, 6 apr. - (Adnkronos) - Il gruppo del Pd presenterà domani una risoluzione in Consiglio regionale della Toscana in occasione della seduta straordinaria dedicata interamente alla campagna vaccinale. La risoluzione conferma fiducia nell'operato dell'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, nei confronti del quale le opposizioni di centrodestra hanno invece chiesto le dimissioni. La risoluzione sottolinea i "risultati importanti raggiunti" anche grazie al lavoro Bezzini e si chiede il rafforzamento della campagna con medici di base e nuove modalità di prenotazione.

"L'assessore Bezzini ha fatto quanto possibile e la nostra regione è ancora oggi tra le più efficienti con quasi 800.000 vaccini inoculati, come dimostrano i dati disponibili ad oggi sul sito del Ministero della Salute. La Toscana è stata tra le primissime a vaccinare gli ospiti e il personale delle Rsa, il personale sanitario, le forze dell'ordine. Tra le prime anche per vaccinazione dei novantenni e dei settantenni. La nostra regione, pur rimanendo sopra la media nazionale in quanto a intensità di vaccinazioni, ha dovuto però registrare in una prima fase alcune criticità, oggi in via di superamento grazie ad una forte accelerazione delle somministrazioni per gli ultraottantenni". Con queste parole il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, hanno presentato la risoluzione depositata oggi In merito all'andamento della campagna vaccinale contro il Covid-19, che sarà discussa domani.

La risoluzione mette in luce "i risultati positivi raggiunti" e chiede all'Esecutivo regionale di proseguire con sempre maggiore efficacia la campagna vaccinale a partire dai soggetti estremamente vulnerabili, valutando l'apporto dei medici di medicina generale. Il documento chiede, inoltre, di attivarsi per mettere in campo ulteriori canali di prenotazione del vaccino prevedendo la possibilità di effettuare la procedura anche presso aziende sanitarie, Amministrazioni comunali, farmacie, parafarmacie e associazioni di volontariato; nonché di implementare la comunicazione rivolta ai cittadini. E viene chiesto di attivarsi presso il governo nazionale al fine di garantire, mediante le necessarie forniture di vaccini alla Regione, "la massima continuità della filiera vaccinale, dall'approvvigionamento allo stoccaggio, dalla distribuzione alla somministrazione".