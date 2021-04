Plastic Bank celebra lo stop a 1 miliardo di bottiglie dirette negli oceani, la partnership con SC Johnson rappresenta la metà del totale

06 aprile 2021 a

La partnership crea anche percorsi per un maggiore successo economico nelle comunità scarsamente servite

RACINE, Wis., 6 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Plastic Bank®, un'impresa sociale che rivoluziona la supply chain globale per la plastica riciclata legata agli oceani, ha annunciato oggi di aver raggiunto un traguardo significativo: ha impedito a 1 miliardo di bottiglie di plastica di entrare negli oceani del mondo. La partnership globale di Plastic Bank con SC Johnson, uno dei principali produttori del settore di marchi di prodotti per la casa, rappresenta oltre la metà di questo importante risultato per l'ambiente.

"Noi di SC Johnson siamo motivati a creare un mondo più sostenibile in cui ogni aspetto della nostra attività, dall'approvvigionamento allo smaltimento dei prodotti di consumo, abbia un impatto sempre più lieve sul pianeta, sia oggi che per le generazioni future", ha dichiarato Fisk Johnson, Presidente e CEO di SC Johnson. "Unendo le forze con Plastic Bank, stiamo costruendo un ecosistema di riciclaggio per prevenire che i rifiuti di plastica minaccino la salute del nostro pianeta e che offre una prospettiva di maggiore mobilità economica alle comunità vulnerabili. Invitiamo con entusiasmo anche gli altri a unirsi a Plastic Bank nelle sue iniziative per la creazione di un'economia della plastica rigenerativa".

L'inquinamento da plastica è uno dei problemi più pervasivi che attualmente affliggono i nostri ecosistemi e il nostro pianeta, infatti si stima che oltre 8 milioni di tonnellate di plastica inquinino i nostri oceani ogni anno. Questo inquinamento danneggia la vita marina, la salute umana e la sicurezza alimentare. Fermare 1 miliardo di bottiglie di plastica equivale a fermare più di 20 milioni di chili di plastica che altrimenti si sarebbero riversati negli oceani del mondo.

"I rifiuti di plastica che entrano negli oceani sono una delle nostre maggiori sfide a livello globale. In un momento in cui il mondo chiede una maggiore responsabilità, questa importante pietra miliare è una prova della nostra capacità di produrre un impatto consapevole a livello ambientale, sociale ed economico", ha dichiarato David Katz, fondatore e CEO di Plastic Bank. "La nostra partnership con SC Johnson è stata fondamentale per far sì che Plastic Bank non fosse più un piccolo motore, ma un treno in grado di guidare il cambiamento in tutto il mondo."

SC Johnson x Plastic Bank: l'impatto dei numeri

La partnership globale di SC Johnson con Plastic Bank sta creando un impatto significativo sia per le persone che per il pianeta e rappresenta oltre la metà del volume totale di plastica raccolta da Plastic Bank. Ad oggi, la partnership:

Nel 2019, SC Johnson ha lanciato il primo prodotto del settore a base di plastica riciclata al 100% e legata agli oceani per un importante marchio di pulizia della casa, Windex®, e da allora ha esteso l'uso delle bottiglie in plastica riciclata al 100% e legata agli oceani al marchio Mr Muscle nel Regno Unito e in Irlanda. L'obiettivo dell'azienda nell'ambito della partnership è raccogliere 30 milioni di chili di rifiuti in plastica entro il 2022, l'equivalente di oltre 1,5 miliardi di bottiglie di plastica, da oltre 500 punti di raccolta in Indonesia, Filippine, Thailandia, Vietnam e Brasile.

Per raggiungere il traguardo di un miliardo di bottiglie, Plastic Bank ha lavorato in collaborazione con oltre 17.000 raccoglitori individuali di Haiti, Filippine, Indonesia, Brasile ed Egitto. In cambio della plastica raccolta, i raccoglitori ricevono premi che contribuiscono alla fornitura di beni di prima necessità alle famiglie, come generi alimentari, combustibile per cucinare, rette scolastiche e assicurazione sanitaria.

Il materiale raccolto negli ecosistemi di riciclaggio a circuito chiuso di Plastic Bank viene rigenerato come Social Plastic®, una plastica a recupero etico che protegge gli oceani e contribuisce ad affrontare la povertà, trasferendo il suo valore a coloro che la raccolgono. Una volta lavorata, la Social Plastic può essere reintrodotta nella catena di fornitura di produzione globale per la creazione di nuovi prodotti e materiali da imballaggio.

Informazioni su SC Johnson SC Johnson è un'azienda familiare che si dedica a prodotti innovativi di alta qualità, all'eccellenza sul luogo di lavoro, e a un impegno a lungo termine nei confronti dell'ambiente e delle comunità in cui opera. Con sede negli Stati Uniti, l'azienda è uno dei principali produttori al mondo di prodotti per la pulizia della casa e di prodotti per l'immagazzinaggio domestico, la cura dell'aria, il controllo dei parassiti e la cura delle scarpe, nonché di prodotti professionali. Commercializza marchi famosi come GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® e ZIPLOC® negli Stati Uniti e altrove, con marchi commercializzati al di fuori degli Stati Uniti, tra cui LYSOFORM®, AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® e RIDSECT®. La società, fondata 135 anni fa, genera vendite per 10 miliardi di USD, impiega circa 13.000 persone in tutto il mondo e vende prodotti in quasi tutti i Paesi del mondo. www.scjohnson.com.

Informazioni su Plastic Bank Plastic Bank® costruisce ecosistemi di riciclaggio etico nelle comunità costiere e rielabora i materiali per reintrodurli nella supply chain di produzione globale. I raccoglitori ricevono premi per i materiali raccolti che contribuiscono alla fornitura di beni di prima necessità alle famiglie, come generi alimentari, combustibile per cucinare, rette scolastiche e assicurazione sanitaria. La piattaforma blockchain certificata di Plastic Bank garantisce l'intera transazione e fornisce una visualizzazione dei dati in tempo reale, consentendo trasparenza, tracciabilità e scalabilità rapida. Il materiale raccolto viene rigenerato come Social Plastic® e può essere facilmente reintegrato in prodotti e imballaggi nell'ambito di una supply chain a circuito chiuso. Plastic Bank attualmente opera a Haiti, in Brasile, in Indonesia, nelle Filippine e in Egitto. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.plasticbank.com.

