Pd: Provenzano, '3mila circoli e 40mila iscritti coinvolti per campagna Letta'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La campagna di consultazione partita dopo l'elezione del nuovo Segretario ha già coinvolto 3mila circoli e quasi 40mila iscritti. È stato un piccolo giro d'Italia, ahimè solo virtuale". Lo spiega il vice segretario del Pd Peppe Provenzano in un post su Facebook.

"Ci siamo confrontati per migliorare le nostre proposte, sui diritti umani, i beni pubblici, l'innovazione per colmare i divari, il lavoro buono per giovani, donne, Sud. Soprattutto, su come organizzare un partito che deve aprirsi, accogliere, crescere e darsi la missione della “prossimità”. È la delega principale che Enrico mi ha affidato, e per me significa anche questo: tornare a parlare con il nostro popolo", spiega Provenzano tra le altre cose nel pungo post.

"Ma è solo una parte del percorso iniziato: quella decisiva per me riguarda il mondo del lavoro. Abbiamo iniziato un ciclo di incontri con i rappresentanti dei lavoratori, a partire da quelli impegnati sulla vertenza Amazon per mettere subito in chiaro una cosa: non so a Seattle o altrove, ma in Italia si parla con i sindacati, sempre", sottolinea Provenzano annunciando tra l'altro che "oggi incontriamo i rappresentanti delle imprese e dei lavoro sul piano nazionale Next Generation Eu, in vista della sua stesura finale. Poi incontreremo associazioni, reti di cittadinanza attiva. Ce lo siamo detti molte volte, è la nostra grande occasione e non possiamo sprecarla".