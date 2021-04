Milano: presidio Lega, 'Sala faccia chiarezza su caso Barbato'

06 aprile 2021 a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferisca in Consiglio comunale sull'avvicendamento dei vertici della polizia municipale della città e la sostituzione di Antonio Barbato nel 2017. E' quanto ha chiesto la Lega, che oggi ha organizzato un presidio sotto Palazzo Marino. “Ho chiesto a Beppe Sala di venire in aula consiliare a dare spiegazioni"", dice il consigliere comunale della Lega, Max Bastoni, che si è anche candidato a comandante della polizia locale. "Se sono stati ignorati i profili di 13 ufficiali già in servizio per privilegiare un funzionario della polizia di Stato in servizio alla Procura di Milano, perché non posso farlo io a questo punto? Come consigliere comunale sono pubblico ufficiale", dice.

Bastoni sottolinea che, "se come appare dal servizio de Le Iene, non sono state rispettare le procedure per la nomina del comandante dei ghisa milanesi allora mi candido al comando della polizia locale. Nessuno mi può accusare di non avere a cuore la sicurezza della nostra città".

Al presidio hanno partecipato anche il viceministro, Alessandro Morelli, il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini e gli europarlamenti Silvia Sardone e Alessandro Panza.