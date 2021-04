Milano: Agenzia Dogane intercetta 237 articoli moda contraffatti inviati per posta

06 aprile 2021 a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Nel corso del primo trimestre dell'anno i funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio al Centro di smistamento postale di Milano-Roserio hanno scoperto e sequestrato 237 articoli contraffatti, di cui 156 orologi e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, con i brand della moda più ricercati. Gli articoli contraffatti sono stati rinvenuti in piccole spedizioni postali provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a soggetti privati residenti sull'intero territorio nazionale.

I periti delle società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione dei prodotti. Ai responsabili delle violazioni sono state irrogate le sanzioni amministrative previste e in caso di reato è stata informata la competente Procura della Repubblica.