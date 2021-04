Migranti: Ciani (Demos), 'Draghi in Libia doveva chiedere dei lager non ringraziare'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Capisco la Realpolitik, ma ringraziare la Libia per ciò che fa verso i migranti è non tener conto della realtà del traffico di esseri umani, dei lager di detenzione, delle violenze quotidiane per migliaia di persone a cominciare dalle donne. #ancheno!”. Lo scrive sui social il segretario di Demos Paolo Ciani, commentando le parole del presidente Draghi in Libia. “Ci saremmo augurati la richiesta di chiusura dei lager di detenzione e la possibilità di verifiche indipendenti delle violazioni dei diritti umani, piuttosto che un ringraziamento”, conclude Ciani.