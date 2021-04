Lavoro: Gribaudo, 'serve piano occupazionale per giovani e donne'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Un anno fa l'Italia era un Paese con gravi disuguaglianze nell'occupazione di giovani e donne, oggi Istat fotografa uno scenario ancora peggiore, aggravato dalla perdita di un milione di posti di lavoro a causa del Covid. Abbiamo bisogno di un piano straordinario per l'occupazione di giovani e donne, che eviti incentivi e misure spot per costruire un sistema più equo e coerente di ingresso nel mondo del lavoro”. Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, responsabile Missione Giovani nella segreteria nazionale PD.

"Il percorso per ridare fiducia e speranza alle nuove generazioni - aggiunge - deve essere ben identificabile nel PNRR, ma ci sono azioni che devono essere portate avanti già oggi. La riforma delle politiche attive, le riforme sull'ingresso nel mondo del lavoro e sulla parità salariale e di opportunità nelle aziende, sono temi che governo e Parlamento non possono mettere in standby in attesa dei fondi del Next Generation. Giovani e donne stanno soffrendo una crisi gravissima a pochi anni di distanza dalla precedentemente, occorre accelerare per evitare una disfatta sociale”.