06 aprile 2021 a

a

a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Crudele la decisione di confermare per altri 45 giorni la detenzione di Patrick Zaki. Patrick non è solo. Il 7 maggio a 15 mesi dall'arresto municipi e finestre saranno illuminati per chiederne la liberazione, per chiedere che il governo italiano si impegni per la cittadinanza". Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, deputata del Pd.